Aperta un’inchiesta sulla morte dell’attore Libero De Rienzo. La Procura di Roma ha ordinato l’autopsia (Di venerdì 16 luglio 2021) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, con ipotesi di reato “morte come conseguenza di altro reato”, in relazione al decesso dell’attore e regista napoletano Libero De Rienzo, 44 anni, ritrovato cadavere ieri sera, intorno alle 20, nel suo appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. L’obbiettivo, secondo quanto riferiscono fonti investigative, è accertare la causa della morte del noto attore e regista napoletano. I magistrati Romani, coordinati dal Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, hanno disposto anche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladiha aperto un fascicolo, con ipotesi di reato “come conseguenza di altro reato”, in relazione al decessoe regista napoletanoDe, 44 anni, ritrovato cadavere ieri sera, intorno alle 20, nel suo appartamento in zona Madonna del Riposo, a. L’obbiettivo, secondo quanto riferiscono fonti investigative, è accertare la causa delladel noto attore e regista napoletano. I magistratini, coordinati daltore aggiunto Nunzia D’Elia, hanno disposto anche ...

