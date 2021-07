Antonella Elia | vacanze estive in montagna insieme a Pietro | le FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lesono arrivate anche per. La showgirl dopo una stagione televisiva occupata al Grande Fratello Vip, dove ha presenziato in ogni puntata in qualità di opinionista, si sta godendo la pausa estiva in. La conduttrice, che da qualche mese ha ripreso la sua relazione conDelle Piane, sta condividendo gli … L'articoloin: leproviene da Velvet Gossip.