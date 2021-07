Antognoni lascia la Fiorentina: «La proprietà mi vuole fuori dalla squadra» (Di venerdì 16 luglio 2021) Giancarlo Antognoni lascia la Fiorentina. Ecco la lettera al veleno della bandiera viola che accusa la società per il suo addio Giancarlo Antognoni, con una lettera all’ANSA, annuncia il suo addio alla Fiorentina. «La proprietà mi vuole fuori dalla prima squadra, questo è il punto. Lascio la Fiorentina, non lascio Firenze. Alla maglia viola e ai suoi splendidi tifosi restano e resteranno per sempre la mia riconoscenza ed il mio amore incondizionato. Ho incontrato l’amministratore delegato del club per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Giancarlola. Ecco la lettera al veleno della bandiera viola che accusa la società per il suo addio Giancarlo, con una lettera all’ANSA, annuncia il suo addio alla. «Lamiprima, questo è il punto. Lascio la, non lascio Firenze. Alla maglia viola e ai suoi splendidi tifosi restano e resteranno per sempre la mia riconoscenza ed il mio amore incondizionato. Ho incontrato l’amministratore delegato del club per ...

