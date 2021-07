Antognoni lascia la Fiorentina: il comunicato. Era già tutto chiaro da un mese (Di venerdì 16 luglio 2021) Giancarlo Antognoni e la Fiorentina si separano. Era chiaro da più di un mese, quando avevamo anticipato questa notizia. Ecco il comunicato del club viola: “In seguito all’incontro avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi tra il Direttore Generale Giuseppe Barone e Giancarlo Antognoni, la Fiorentina prende atto, con profondo rammarico, della volontà di Antognoni di non proseguire il rapporto di collaborazione con il Club. La Società aveva individuato per Giancarlo Antognoni il ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile. Una ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Giancarloe lasi separano. Erada più di un, quando avevamo anticipato questa notizia. Ecco ildel club viola: “In seguito all’incontro avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi tra il Direttore Generale Giuseppe Barone e Giancarlo, laprende atto, con profondo rammarico, della volontà didi non proseguire il rapporto di collaborazione con il Club. La Società aveva individuato per Giancarloil ruolo di Direttore Tecnico del settore giovanile. Una ...

