Antognoni | “La proprietà mi ha tolto l’ufficio ancora prima di incontrarmi”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 luglio 2021) Giancarloe la Fiorentina separano le loro strade. Dopo il comunicato del club, ecco la lettera dell’ex capitano viola trasmessa all’Ansa: “Lami vuole fuori dallasquadra, questo è il punto. Lascio la Fiorentina, non lascio Firenze. Alla maglia viola e ai suoi splendidi tifosi restano e resteranno per sempre la mia riconoscenza ed il mio amore incondizionato. Ho incontrato l’amministratore delegato del club per valutare se vi fossero possibilità per proseguire la strada insieme, ho dovuto prendere atto che la posizione del club non è cambiata di una virgola circa il mio ridimensionamento professionale, e ...