Anticonformisti | folli e pieni d’amore | 5 film sulla famiglia “tradizionale”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug – Spesso l’obiezione di chi ci propone nuovi accattivanti modelli di, tra i quali i fan del Ddl Zan, è che quella “” è piena di problemi. Un sillogismo che esclude aprioristicamente che quelle “diverse”, magari omogenitoriali, magari con mammà surrogata, invece, ne siano prive o addirittura che siano migliori. Chiunque sia madre, padre o addirittura figlio sa bene che lafelice da Mulino Bianco non è mai esistita e che l’amore non guarisce tutto. Questo non vuol dire che bisogna gettare tonnellate di letame addosso al modellodi. E a volte un ...

Il Primato Nazionale

