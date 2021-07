Anticipazioni Masantonio-Sezione scomparsi, stasera 16 luglio in tv: cast, quante puntate sono, streaming, episodi, prossima puntata (Di venerdì 16 luglio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del venerdì sera con la fiction con Alessandro Preziosi, Masantonio-Sezione scomparsi. Si tratta di una miniserie composta da 10 episodi e diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati, prodotta da Cattleya in collaborazione con RTI. Masantonio-Sezione scomparsi, stasera 16 luglio in tv: trama e Anticipazioni episodi Elio Masantonio è un investigatore con alle spalle un passato misterioso e ora alla guida di una piccola task force per risolvere i casi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del venerdì sera con la fiction con Alessandro Preziosi,. Si tratta di una miniserie composta da 10e diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati, prodotta da Cattleya in collaborazione con RTI.16in tv: trama eElioè un investigatore con alle spalle un passato misterioso e ora alla guida di una piccola task force per risolvere i casi ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Masantonio-Sezione scomparsi, stasera 16 luglio in tv: cast, quante puntate sono, streaming, episodi,… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Ogni scomparso ha i suoi segreti e lui deve scoprirli per ritrovarli... ?? Scopri le anticipazioni della quarta puntata d… - MediasetPlay : Ogni scomparso ha i suoi segreti e lui deve scoprirli per ritrovarli... ?? Scopri le anticipazioni della quarta pun… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Non riuscite a resistere fino a venerdì? Trovate qui le anticipazioni della prossima puntata di #Masantonio! Vi aspettiam… - ReTwitStorm_ita : #Masantonio – #Sezione #Scomparsi: #Anticipazioni #Quarta #Puntata di venerdì 16 luglio 2021… -