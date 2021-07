ANGI al Web Marketing Festival all’insegna dell’innovazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Startup, imprenditorialità e nuove generazioni. Questo e molto altro al Web Marketing Festival 2021 dove l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è uno dei protagonisti in qualità di partner ufficiale della manifestazione. Nel corso della presentazione dell’ANGI, che sarà nel mainstage in questa giornata, di particolare rilievo sarà l’illustrazione della ricerca condotta da ANGI Ricerche in collaborazione con Lab2101. Lo studio evidenzierà come le scorie del Covid-19 si materializzano in forma diverse per i giovani e per il resto degli italiani: se entrambe le fasce di età prevedono una forte ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Startup, imprenditorialità e nuove generazioni. Questo e molto altro al Web2021 dove l’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è uno dei protagonisti in qualità di partner ufficiale della manifestazione. Nel corso della presentazione dell’, che sarà nel mainstage in questa giornata, di particolare rilievo sarà l’illustrazione della ricerca condotta daRicerche in collaborazione con Lab2101. Lo studio evidenzierà come le scorie del Covid-19 si materializzano in forma diverse per i giovani e per il resto degli italiani: se entrambe le fasce di età prevedono una forte ...

Ultime Notizie dalla rete : ANGI Web Il WMF torna in presenza: al Palacongressi di Rimini innovazione, tecnologia e spettacolo dal 15 al 17 luglio ...in scena la Cerimonia dei WMF Awards ( i premi del WMF dedicati al mondo dell'Innovazione e del Web ... Presidente Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), che sul Mainstage daranno vita a un ...

Il WMF torna a Rimini: al via la nona edizione ...in scena la Cerimonia dei WMF Awards ( i premi del WMF dedicati al mondo dell'Innovazione e del Web ... Presidente Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), che sul Mainstage daranno vita a un ...

