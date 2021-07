Anas, interventi per 4,5 milioni su strade sannite e irpine: ecco quali (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAnas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato l’intervento relativo ai lavori di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo alcune arterie stradali situate tra le province di Benevento ed Avellino. L’investimento complessivo è di circa 4,5 milioni di euro. Nel dettaglio, le attività – che saranno eseguite dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese S.I.A.C. Srl – Chiusolo Costr. S.r.l. – E.MI. strade e Consolidamenti Srl con sede in Montecalvo Irpino (AV) – interesseranno le strade statali 87 “Sannitica”, 212 “della Val Fortore, 90, 90/bis e 90/dir “delle Puglie”. I lavori consisteranno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Gruppo FS Italiane) ha consegnato l’intervento relativo ai lavori di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo alcune arterie stradali situate tra le province di Benevento ed Avellino. L’investimento complessivo è di circa 4,5di euro. Nel dettaglio, le attività – che saranno eseguite dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese S.I.A.C. Srl – Chiusolo Costr. S.r.l. – E.MI.e Consolidamenti Srl con sede in Montecalvo Irpino (AV) – interesseranno lestatali 87 “Sannitica”, 212 “della Val Fortore, 90, 90/bis e 90/dir “delle Puglie”. I lavori consisteranno ...

