Amministrative, Salvini “Centrodestra unito, avversari non in casa” (Di venerdì 16 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Il Centrodestra è unito. A Milano, a Roma, Napoli, Torino, Bologna, Trieste. Gli avversari non sono mai in casa e io sto cercando di spegnere ogni tipo di polemica. Anche la vicenda Rai si chiuderà con soddisfazione per tutti. Ci sarà spazio per tutti, tutti avranno voce.Il nostro avversario è la sinistra delle tasse e degli spazi. E quindi l'obiettivo è mandare a casa democraticamente Sala”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della presentazione del candidato sindaco di Milano Luca Bernardo. Se la vicenda Rai potrebbe far ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Il. A Milano, a Roma, Napoli, Torino, Bologna, Trieste. Glinon sono mai ine io sto cercando di spegnere ogni tipo di polemica. Anche la vicenda Rai si chiuderà con soddisfazione per tutti. Ci sarà spazio per tutti, tutti avranno voce.Il nostroo è la sinistra delle tasse e degli spazi. E quindi l'obiettivo è mandare ademocraticamente Sala”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, a margine della presentazione del candidato sindaco di Milano Luca Bernardo. Se la vicenda Rai potrebbe far ...

