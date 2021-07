Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Amministrative Milano, Lupi: 'Bernardo valore aggiunto' - - CorriereCitta : Amministrative Milano, Lupi: “Bernardo valore aggiunto” - Italpress : Amministrative Milano, Lupi: “Bernardo valore aggiunto” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Amministrative Milano, Bernardo: 'A breve programma, sicurezza priorità' - - CorriereCitta : Amministrative Milano, Bernardo: “A breve programma, sicurezza priorità” -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Milano

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Così in una nota la segretaria metropolitana del PDSilvia Roggiani . CondividiNOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK. SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ...Ma aFdI incute timore anche per alcuni sondaggi pubblicati in questi giorni, che darebbero il partito - che per leha candidato capolista Vittorio Feltri, spiazzando Lega e ..."Siamo già partiti con la squadra, col programma, a breve lo presenteremo. La sicurezza rappresenta tante priorita'". Lo ha detto Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, a ...Saremo con lui nelle periferie, nelle piazze, sempre a contatto con i cittadini. Per noi la politica è stretto legame con il territorio e sappiamo che anche per Luca è fondamentale ascoltare e parlare ...