Alvino | Ho parlato con chi è molto vicino al presidente | mi ha detto una cosa importante sul mercato del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il giornalista Carlo, al seguito del Napoli in ritiro a Dimaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rivelato vari aggiornamenti riguardanti le maglie del Napoli. Ecco quanto evidenziato: "Hocon persone addette alla questione delle maglie. Dal 20 agosto il Napoli avrà tutto il materiale tecnico a disposizione. Il materiale sarà prodotto in vari paesi come Italia, Pakistan, Bangladesh e Turchia. Il tutto Il concept di una maglia, fino a quando non viene consegnato alla società, ha una durata di 18 mesi. Ci vuole un anno e mezzo per produrre una maglia. Il Napoli sta bruciando i tempi e, dopo aver chiuso il ...