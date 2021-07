Almeno 75 persone sono morte nella Germania: ma cosa è successo realmente? (Di venerdì 16 luglio 2021) Almeno 75 persone sono morte nella Germania occidentale a causa delle intense alluvioni degli ultimi giorni, e Almeno altre 11 persone sono morte in Belgio, dove le piogge intense hanno causato allagamenti ed esondazioni dei fiumi. La situazione è particolarmente difficile negli stati tedeschi Renania-Palatinato e Renania Settentrionale-Vestfalia, dove numerose case sono state distrutte dalle alluvioni e ci sono centinaia di dispersi. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, in visita negli Stati Uniti, ha detto che solo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021)75occidentale a causa delle intense alluvioni degli ultimi giorni, ealtre 11morte in Belgio, dove le piogge intense hanno causato allagamenti ed esondazioni dei fiumi. La situazione è particolarmente difficile negli stati tedeschi Renania-Palatinato e Renania Settentrionale-Vestfalia, dove numerose casestate distrutte dalle alluvioni e cicentinaia di dispersi. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, in visita negli Stati Uniti, ha detto che solo ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Catastrofe in #Germania per piogge e inondazioni, si parla di almeno 30 morti, decine di dispersi, 200mila persone… - Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - ilpost : Almeno 80 persone sono morte in Germania per le alluvioni - GUERRIERA110 : RT @Michele75712719: @GUERRIERA110 è che purtroppo sono degli incapaci il cell inviamo noi almeno ci arrivo io che la terza media presa per… - faiuntestevai : Giovedì in ???? Italia sono state somministrate 580404 dosi del #vaccinocoronavirus ? 59966908 dosi somministrate (… -