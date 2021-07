Alluvioni in Germania: oltre cento morti ma ci sono 1300 dispersi e nuove frane (Di venerdì 16 luglio 2021) E' sempre più grave il bilancio delle vittime delle Alluvioni nell'ovest della Germania, nella Renania e nel nord Reno - Westfalia. oltre cento morti e, secondo il ministero dell'Interno tedesco 1300 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 luglio 2021) E' sempre più grave il bilancio delle vittime dellenell'ovest della, nella Renania e nel nord Reno - Westfalia.e, secondo il ministero dell'Interno tedesco...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - PaoloGentiloni : #Liegi evacuata, alluvioni nell’ovest della Germania. Immagini impressionanti. Solidarietà alle popolazioni colpite. - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - ClaudioClalup : Land della Germania registrano morti e devastazioni a causa di alluvioni. Gli investimenti in UE sono crollati dal… - Armageddon5567 : Alluvioni e disastri in Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo. Cosa aspettiamo a mandare Protezione Civile etc ? -