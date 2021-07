Alluvioni in Germania, la cancelliera Angela Merkel: “Il mio pensiero va a tutti quelli che hanno perso i loro cari” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il mio cuore va a tutti coloro che in questa catastrofe hanno perso i loro cari o che sono ancora preoccupati per la sorte delle persone ancora disperse. E includo anche Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi che hanno subito altre inondazioni”, cosi’ la cancelliera Angela Merkel durante la conferenza stampa in tandem con il presidente degli Usa, Joe Biden, mentre esprime il suo dolore per le decine di vittime e di persone disperse a causa delle devastanti Alluvioni che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il mio cuore va acoche in questa catastrofeo che sono ancora preoccupati per la sorte dellene ancora disperse. E includo anche Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi chesubito altre inondazioni”, cosi’ ladurante la conferenza stampa in tandem con il presidente degli Usa, Joe Biden, mentre esprime il suo dolore per le decine di vittime e dine disperse a causa delle devastantiche si ...

