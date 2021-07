Alluvioni in Germania e Belgio, von der Leyen: “La scienza ci dice che serve un’azione urgente contro il cambiamento climatico” (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo hanno già dichiarato diversi membri del governo tedesco, ultimo il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, e adesso anche l’Unione europea torna a lanciare l’allarme sull’emergenza legata ai cambiamenti climatici, dopo le devastanti Alluvioni che hanno già provocato oltre 100 vittime e migliaia di dispersi nel nord della Germania, in Belgio, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Dublino, ha dichiarato che “la scienza ci dice che con il cambiamento climatico vediamo più fenomeni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo hanno già dichiarato diversi membri del governo tedesco, ultimo il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, e adesso anche l’Unione europea torna a lanciare l’allarme sull’emergenza legata ai cambiamenti climatici, dopo le devastantiche hanno già provocato oltre 100 vittime e migliaia di dispersi nel nord della, in, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. La presidente della Commissione, Ursula von der, in conferenza stampa a Dublino, ha dichiarato che “laciche con ilvediamo più fenomeni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - PaoloGentiloni : #Liegi evacuata, alluvioni nell’ovest della Germania. Immagini impressionanti. Solidarietà alle popolazioni colpite. - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - VitBuonarroti : Cordoglio e solidarietà per le persone colpite dalle #alluvioni in #Germania e in #Belgio ???? Grief and solidarity… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Merkel: 'Vedremo la reale portata delle alluvioni solo nei prossimi giorni' #Germania -