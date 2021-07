Alluvioni in Belgio: è di 12 morti e cinque dispersi il bilancio della catastrofe (Di venerdì 16 luglio 2021) I morti sono saliti a 12 e 5 le persone ancora disperse: è salito ancora il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni che hanno devastato ampie aree del Belgio. Oltre 20.000 persone sono senza ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021) Isono saliti a 12 e 5 le persone ancora disperse: è salito ancora ildelle vittime causate dalle inondazioni che hanno devastato ampie aree del. Oltre 20.000 persone sono senza ...

Tg3web : La Germania è sotto choc per le disastrose alluvioni che in poche ore hanno provocato decine di morti e di dispersi… - ilpost : Almeno 80 persone sono morte in Germania per le alluvioni - Antonio_Tajani : Un pensiero a chi sta soffrendo a causa delle alluvioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il maltempo… - ottovanz : RT @marcodimaio: Anche Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, come la Germania, sono state flagellate dalle alluvioni. Alla vicinanza alle fami… - planetpaul65 : RT @ilpost: Almeno 80 persone sono morte in Germania per le alluvioni -