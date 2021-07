Alluvione travolge un centro disabili | trovati morti 12 pazienti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione travolge

Allagamenti, immagine di repertorio fonte Pixabay. Maltempo localizzato e circoscritto Le condizioni meteo all'interno della nostra Penisola risultano quest'oggi in prevalenza stabili, così come negli ...Allagamenti, immagine di repertorio fonte Pixabay. Maltempo localizzato e circoscritto Le condizioni meteo all'interno della nostra Penisola risultano quest'oggi in prevalenza stabili, così come negli ...E' salito a 103 vittime e 1.300 dispersi il tragico bilancio del maltempo e delle alluvioni in Germania, devastazioni che hanno interessato buona parte del nord Europa, con un bilancio complessivo, an ...La Germania sud-occidentale è l'epicentro di una violentissima ondata di maltempo che sta flagellando anche Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. In alcune zone del Paese sono stati registrati oltre ...