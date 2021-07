Alluvione in Germania, un pompiere viene trascinato dall'acqua: gli abitanti lo salvano | video (Di venerdì 16 luglio 2021) É accaduto ad Atena, città della Germania nord orientale: un vigile del fuoco è stato tratto in salvo da alcuni residenti del luogo mentre veniva trascinato con forza lungo una discesa dalla furia dirompente dell'acqua. Le immagini mostrano il momento del salvataggio. Durante gli ultimi giorni, le piogge torrenziali che si sono abbattute in Germania hanno provocato lo straripamento di molti fiumi. Attualmente le operazioni di soccorso continuano: il bilancio attuale è di 103 morti e oltre 1300 dispersi. Guarda tutti i video Alluvione in Germania, i segni ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) É accaduto ad Atena, città dellanord orientale: un vigile del fuoco è stato tratto in salvo da alcuni residenti del luogo mentre venivacon forza lungo una discesaa furia dirompente dell'. Le immagini mostrano il momento del salvataggio. Durante gli ultimi giorni, le piogge torrenziali che si sono abbattute inhanno provocato lo straripamento di molti fiumi. Attualmente le operazioni di soccorso continuano: il bilancio attuale è di 103 morti e oltre 1300 dispersi. Guarda tutti iin, i segni ...

Advertising

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - TeresaBellanova : La mia vicinanza al popolo tedesco per la terribile alluvione che ha colpito la Germania e il centro Europa, provoc… - DavideLicari4 : Condoglianze alle famiglie delle vittime e dispersi dell'alluvione devastante che ha colpito la #Germania - MilanoMagik : RT @perchetendenza: #Germania: Per l'alluvione che ha devastato la zona occidentale del Paese – in particolare due lander, il Norderno-Vest… -