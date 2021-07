Alluvione in Germania, l’elicottero sorvola Erftstadt. Dopo le esondazioni di ieri la frana di oggi: “Ci sono delle vittime” (Di venerdì 16 luglio 2021) Una nuova frana in Vestfalia, Dopo quella di ieri, ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem, in Vestfalia. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato “ci sono delle vittime”. Nelle immagini riprese da un elicottero, si vede il paese di Erfstadt completamente inondato dall’acqua. A distanza di poche ore dal sorvolo una gigantesca frana ha inghiottito auto e case, provocando un numero imprecisato di vittime: “Nessuno può dubitare che questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Una nuovain Vestfalia,quella di, ha trascinato con se alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a-Blessem, in Vestfalia. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato “ci”. Nelle immagini riprese da un elicottero, si vede il paese di Erfstadt completamente inondato dall’acqua. A distanza di poche ore dal sorvolo una gigantescaha inghiottito auto e case, provocando un numero imprecisato di: “Nessuno può dubitare che questa ...

