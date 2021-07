Alluvione in Germania: 58 morti, 1300 dispersi nella regione di Ahrweiler (Di venerdì 16 luglio 2021) Alluvione in Germania, continua ad aggravarsi il bilancio delle catastrofiche inondazioni che stanno colpendo la Germania occidentale. Con 58 vittime accertate, le autorità riportano moltissimi dispersi nelle regioni colpite: in particolare vi sono 1300 persone nella regione di Ahrweiler di cui non si hanno notizie, possibilmente a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari, riporta il sito di Die Welt. Sono interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)in, continua ad aggravarsi il bilancio delle catastrofiche inondazioni che stanno colpendo laoccidentale. Con 58 vittime accertate, le autorità riportano moltissiminelle regioni colpite: in particolare vi sonopersonedidi cui non si hanno notizie, possibilmente a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari, riporta il sito di Die Welt. Sono interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone.

Advertising

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - TeresaBellanova : La mia vicinanza al popolo tedesco per la terribile alluvione che ha colpito la Germania e il centro Europa, provoc… - Corriere : Alluvioni, Germania sotto choc: i morti sono 81, 1.300 i dispersi - radio3mondo : Il podcast della nostra rassegna della stampa estera condotta da @ROBZIK su @Radio3tweet #ClimateEmergency… -