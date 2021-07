Alluvione Germania, Dortmund e Moenchengladbach organizzano partita di beneficienza (Di venerdì 16 luglio 2021) La Germania occidentale è stata colpita da una devastante Alluvione, che ha causato più di cento morti e più di mille dispersi. Un evento catastrofico, che ha riguardato anche Belgio e Olanda, con Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach che si sono subito attivate per aiutare concretamente. Come? Organizzando un’amichevole il cui incasso andrà devoluto in beneficienza per aiutare le parti di popolazione più colpite. “Ci arrivano immagini terribili da molte parti del paese, ma anche altre che mostrano come le persone si stiano sostenendo a vicenda in questo momento difficile. Il BVB farà la sua parte ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) Laoccidentale è stata colpita da una devastante, che ha causato più di cento morti e più di mille dispersi. Un evento catastrofico, che ha riguardato anche Belgio e Olanda, con Borussiae Borussiache si sono subito attivate per aiutare concretamente. Come? Organizzando un’amichevole il cui incasso andrà devoluto inper aiutare le parti di popolazione più colpite. “Ci arrivano immagini terribili da molte parti del paese, ma anche altre che mostrano come le persone si stiano sostenendo a vicenda in questo momento difficile. Il BVB farà la sua parte ...

