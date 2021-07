Allarme nuovi contagi, Bassetti chiarisce: «In ospedale vediamo solo non vaccinati e no vax» (Di venerdì 16 luglio 2021) «Da maggio in ospedale abbiamo avuto unicamente ricoveri per Covid di non completamente vaccinati e nessun immunizzato con doppia dose. Poi ci sono gli irriducibili no-vax». Il virologo Matteo Bassetti primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, conferma e integra con l’identikit dei ricoverati quello che è emerso dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia in Italia. Ovvero che anche se peggiora la situazione dei contagi, ma «l’impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) «Da maggio inabbiamo avuto unicamente ricoveri per Covid di non completamentee nessun immunizzato con doppia dose. Poi ci sono gli irriducibili no-vax». Il virologo Matteoprimario di Malattie infettive all’San Martino di Genova, conferma e integra con l’identikit dei ricoverati quello che è emerso dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia in Italia. Ovvero che anche se peggiora la situazione dei, ma «l’impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e ...

