Alitalia: La Ue dà il via loibera alla nuova compagnia Ita. Sarà operativa dal 15 ottobre (Di venerdì 16 luglio 2021) La nuova compagnia - ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini - Sarà in grado di competere sui mercati italiani e internazionali e si integrerà con il sistema del trasporto ferroviario

