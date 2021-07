Alfa Romeo - Imparato: "Ecco perché ho scelto ancora la F.1" (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha dato un segnale ben preciso con la sua presenza a Silverstone alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, Jean-Philippe Imparato. Lo ha dato pochi giorni dopo l'annuncio del rinnovo pluriennale della partnership tra il team Sauber e l'Alfa Romeo che, quindi, resterà nel Circus nelle prossime stagioni. Una decisione non scontata in partenza, ma attesa dagli appassionati, che vedono nelle monoposto guidate da Giovinazzi e Raikkonen un segnale importante di fiducia nel motorsport da parte del marchio del Biscione e, più in generale, del gruppo Stellantis. Ecco come Imparato, fresco di full immersion in ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha dato un segnale ben preciso con la sua presenza a Silverstone alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, Jean-Philippe. Lo ha dato pochi giorni dopo l'annuncio del rinnovo pluriennale della partnership tra il team Sauber e l'che, quindi, resterà nel Circus nelle prossime stagioni. Una decisione non scontata in partenza, ma attesa dagli appassionati, che vedono nelle monoposto guidate da Giovinazzi e Raikkonen un segnale importante di fiducia nel motorsport da parte del marchio del Biscione e, più in generale, del gruppo Stellantis.come, fresco di full immersion in ...

