ALA | raccolti 25 milioni di euro Inizio delle negoziazioni il 20 luglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – ALA (Advanced Logistic for Aerospace), gruppo attivo nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, ha ricevuto l’ammissioneproprie azioni ordinarie allesu AIM Italia. L’azioni ordinarie è fissato per martedì 202021. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive 2.500.000 azioni ...

Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di ALA sarà composto da n. 9.030.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Gli azionisti rilevanti sono quindi AIP. (Teleborsa) - ALA (Advanced Logistic for Aerospace), gruppo attivo nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e ...