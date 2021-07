Al pub per seguire gli Europei (Italia vs Belgio): 91 contagiati (Di venerdì 16 luglio 2021) È cresciuto da 16 a 91 positivi il cluster nato nel pub di via del Casaletto, nella zona romana di Monteverde, relativo alla partita degli Europei di calcio tra Italia e Belgio. I contagi si sono moltiplicati negli ultimi giorni passando dai 16 iniziali a 52 e, infine, a 91 Leggi su rainews (Di venerdì 16 luglio 2021) È cresciuto da 16 a 91 positivi il cluster nato nel pub di via del Casaletto, nella zona romana di Monteverde, relativo alla partita deglidi calcio tra. I contagi si sono moltiplicati negli ultimi giorni passando dai 16 iniziali a 52 e, infine, a 91

Covid, contagi in forte aumento nel Lazio: focolaio a Roma per Italia - Belgio FOCOLAIO A MONTEVERDE - Il quartiere di Monteverde è stato colpito negli ultimi giorni da un incremento considerevole del numero di positivi, a causa di un focolaio in un pub per la sfida degli ...

Cluster of 91 COVID-19 cases linked to Euro 2020 game ROME, JUL 16 - Rome's ASL 3 health authority said Friday that a cluster of 91 COVID-19 cases is linked to a gathering at a pub in the Monteverde district of the capital to see Italy's quarter-final wi ...

