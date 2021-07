Ajax, Dusan Tadic prolunga fino al 2024: scadeva nel 2023, niente Milan per lui (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Ajax e Dusan Tadic continueranno insieme fino al 30 giugno 2024: il serbo, infatti, ha prolungato il contratto precedentemente in scadenza il 30 giugno 2023. Lo riferisce lo stesso club olandese sul proprio sito internet, mettendo fine a ogni sorta di voce che nelle ultime settimane ha accostato il giocatore al Milan. L’attaccante è arrivato all’Ajax dalla squadra inglese del Southampton nel 2018. Il 25 luglio 2018 ha fatto il suo debutto con l’Ajax, squadra di cui poi è diventato capitano, raggiungendo anche la ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) L’continueranno insiemeal 30 giugno: il serbo, infatti, hato il contratto precedentemente in scadenza il 30 giugno. Lo riferisce lo stesso club olandese sul proprio sito internet, mettendo fine a ogni sorta di voce che nelle ultime settimane ha accostato il giocatore al. L’attaccante è arrivato all’dalla squadra inglese del Southampton nel 2018. Il 25 luglio 2018 ha fatto il suo debutto con l’, squadra di cui poi è diventato capitano, raggiungendo anche la ...

Advertising

sportface2016 : #Ajax Dusan #Tadic prolunga fino al 2024: il suo contratto scadeva nel 2023, niente #Milan per lui - BarFutbol_ : E' ufficiale: Dusan #Tadic ha rinnovato il proprio contratto con l'#Ajax fino al 2024. Era stato accostato al… - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ?? 'Said, done!' ???? ? UFFICIALE - Dusan #Tadic prolunga di 1 anno il suo contratto con l'#Ajax. ?? 'He's going nowhere...'… - RudyGaletti : ?? 'Said, done!' ???? ? UFFICIALE - Dusan #Tadic prolunga di 1 anno il suo contratto con l'#Ajax. ?? 'He's going nowh… - FilippoRubu00 : ??#Ajax, rinnova il trequartista Dusan #Tadic ???? Niente #Milan per lui #Calciomercato -