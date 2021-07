Agricoltura sociale, progetti innovativi: 120mila euro in palio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sostenere il capitale umano incoraggiando e accompagnando lo sviluppo di attività imprenditoriali capaci di coniugare sostenibilità e innovazione. E’ questo l’obiettivo della nuova edizione di “Coltiviamo Agricoltura sociale”, il bando lanciato da ConfAgricoltura con Senior-L’età della Saggezza onlus, insieme, per il terzo anno consecutivo, a Reale Foundation (la fondazione corporate di Reale Group), in collaborazione con la rete fattorie sociali e l’università di Roma Tor Vergata. L’iniziativa prende vita da un’analisi attenta dei contesti territoriali di tutto il paese, attraverso la lettura dei bisogni delle comunita’ locali, delle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) Sostenere il capitale umano incoraggiando e accompagnando lo sviluppo di attività imprenditoriali capaci di coniugare sostenibilità e innovazione. E’ questo l’obiettivo della nuova edizione di “Coltiviamo”, il bando lanciato da Confcon Senior-L’età della Saggezza onlus, insieme, per il terzo anno consecutivo, a Reale Foundation (la fondazione corporate di Reale Group), in collaborazione con la rete fattorie sociali e l’università di Roma Tor Vergata. L’iniziativa prende vita da un’analisi attenta dei contesti territoriali di tutto il paese, attraverso la lettura dei bisogni delle comunita’ locali, delle ...

