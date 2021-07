Afghanistan: ucciso il fotoreporter premio Pulitzer Danish Siddiqui (Di venerdì 16 luglio 2021) Danish Siddiqui, un fotoreporter indiano dell’agenzia di stampa Reuters e vincitore del premio Pulitzer nel 2018, è rimasto ucciso oggi nel sud dell’Afghanistan nel corso di alcuni combattimenti tra i talebani e le forze regolari locali. Il fotografo era di stanza nella provincia di Kandahar dove stava comprendo gli scontri tra talebani e forze di sicurezza afgane divampati nel distretto di Spin Boldak, al confine con il Pakistan, quando è stato colpito da un proiettile. Secondo Reuters, il colpo potrebbe forse essere stato sparato da un cecchino. Il portavoce del governo ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021), unindiano dell’agenzia di stampa Reuters e vincitore delnel 2018, è rimastooggi nel sud dell’nel corso di alcuni combattimenti tra i talebani e le forze regolari locali. Il fotografo era di stanza nella provincia di Kandahar dove stava comprendo gli scontri tra talebani e forze di sicurezza afgane divampati nel distretto di Spin Boldak, al confine con il Pakistan, quando è stato colpito da un proiettile. Secondo Reuters, il colpo potrebbe forse essere stato sparato da un cecchino. Il portavoce del governo ...

