Afghanistan, ucciso il fotografo Reuters e Premio Pulitzer Danish Siddiqui: "Colpito durante un'offensiva talebana" (Di venerdì 16 luglio 2021) Era al seguito dell'esercito regolare afghano per raccontare una guerra che, di nuovo, sta conoscendo un picco di violenza che rischia di trascinare il Paese in un nuovo caos e mettere in ginocchio la popolazione. Una di quelle crisi che, immortalandole, gli avevano anche fatto vincere il Premio Pulitzer nel 2018, quando aveva raccontato la persecuzione dei rifugiati Rohingya in Myanmar. Ma venerdì, a soli 38 anni, il fotografo Reuters Danish Siddiqui è morto, vittima del fuoco incrociato, mentre copriva i combattimenti tra le forze di sicurezza afgane e i Taliban vicino al valico di ...

