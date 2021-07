Afghanistan, ucciso fotoreporter della Reuters Danish Seddiqi in un agguato dei talebani. Aveva vinto il premio Pulitzer nel 2018 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il fotoreporter indiano Danish Seddiqi, capo dei fotografi di Reuters nel Paese asiatico e vincitore del premio Pulitzer nel 2018, è rimasto ucciso a Kandahar, in Afghanistan, dove si trovava per lavoro. Lo ha riferito l’ambasciatore afghano in India, Farid Mamundzay, che su Twitter si dice “profondamente scosso dalla triste notizia dell’uccisione di un amico, Danish Seddiqi, la scorsa notte. L’avevo incontrato due settimane prima che partisse per Kabul. Condoglianze alla sua famiglia e alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilindiano, capo dei fotografi dinel Paese asiatico e vincitore delnel, è rimastoa Kandahar, in, dove si trovava per lavoro. Lo ha riferito l’ambasciatore afghano in India, Farid Mamundzay, che su Twitter si dice “profondamente scosso dalla triste notizia dell’uccisione di un amico,, la scorsa notte. L’avevo incontrato due settimane prima che partisse per Kabul. Condoglianze alla sua famiglia e alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Reporter premio Pulitzer ucciso in Afghanistan. Danish Siddiqui lavorava per Reuters, stava seguendo gli scontri a… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, ucciso fotoreporter della Reuters Danish Seddiqi in un agguato dei talebani. Aveva vinto il premio Pulitz… - fattoquotidiano : Afghanistan, ucciso fotoreporter della Reuters Danish Seddiqi in un agguato dei talebani. Aveva vinto il premio Pul… - Quinta00876879 : RT @CaterinaDoglio: morto il coraggioso Danish Siddiqui, fotoreporter indiano di #Reuters, premio #Pulitzer per il lavoro sula crisi dei Ro… - woland1964 : Reporter premio Pulitzer ucciso in Afghanistan -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan ucciso Reporter premio Pulitzer ucciso in Afghanistan Il reporter e fotografo della Reuters Danish Siddiqui è stato ucciso oggi in Afghanistan mentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan. Lo ha riferito all'agenzia di stampa un ...

Nurarcheofestival, i Giganti nella Valle dei Laghi ... che è stata accusata in passato di avere ucciso tre mariti ma poi assolta per mancanza di prove. ... alla prima Missione culturale del MIBAC in Afghanistan, promossa in sostegno del nuovo Governo ...

Afghanistan, ucciso Siddiqui: fotoreporter premio Pulitzer di Reuters la Repubblica Ucciso in Afghanistan un reporter della Reuters, Paese sull’orlo della guerra civile Il reporter e fotografo della Reuters Danish Siddiqui è stato ucciso oggi in Afghanistan mentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afgane e i talebani vicino a un valico di frontiera ...

Afghanistan, ucciso Siddiqui: fotoreporter premio Pulitzer di Reuters Il fotoreporter di Reuters Danish Siddiqui è stato ucciso oggi venerdì mentre copriva uno scontro tra le forze di sicurezza afgane e i combattenti talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakis ...

Il reporter e fotografo della Reuters Danish Siddiqui è statooggi inmentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan. Lo ha riferito all'agenzia di stampa un ...... che è stata accusata in passato di averetre mariti ma poi assolta per mancanza di prove. ... alla prima Missione culturale del MIBAC in, promossa in sostegno del nuovo Governo ...Il reporter e fotografo della Reuters Danish Siddiqui è stato ucciso oggi in Afghanistan mentre stava seguendo gli scontri tra le forze di sicurezza afgane e i talebani vicino a un valico di frontiera ...Il fotoreporter di Reuters Danish Siddiqui è stato ucciso oggi venerdì mentre copriva uno scontro tra le forze di sicurezza afgane e i combattenti talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakis ...