Afghanistan, ucciso fotografo della Reuters Danish Siddiqui (Di venerdì 16 luglio 2021) Danish Siddiqui, fotografo indiano dell’agenzia Reuters, è stato ucciso nel sud dell’Afghanistan. Siddiqui si trovava nella provincia di Kandahar per coprire i combattimenti tra i Talebani e le forze di sicurezza scoppiati nel distretto di Spin Boldak quando è stato colpito da un proiettile, probabilmente sparato da un cecchino, come hanno riferito fonti locali. Secondo il portavoce del governo provinciale, Bahir Ahmad Ahmadi, il fotografo era a Kandahar da due settimane. La notizia della morte di Siddiqui è stata ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021)indiano dell’agenzia, è statonel sud dell’si trovava nella provincia di Kandahar per coprire i combattimenti tra i Talebani e le forze di sicurezza scoppiati nel distretto di Spin Boldak quando è stato colpito da un proiettile, probabilmente sparato da un cecchino, come hanno riferito fonti locali. Secondo il portavoce del governo provinciale, Bahir Ahmad Ahmadi, ilera a Kandahar da due settimane. La notiziamorte diè stata ...

