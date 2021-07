Afghanistan, media: 'La Nato ha concluso la missione militare' (Di venerdì 16 luglio 2021) La Nato ha concluso la sua missione militare in Afghanistan. Lo ha riferito l'agenzia Dpa, citando fonti diplomatiche e militari. Le truppe ancora nel Paese, come quelle statunitensi e turche, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Lahala suain. Lo ha riferito l'agenzia Dpa, citando fonti diplomatiche e militari. Le truppe ancora nel Paese, come quelle statunitensi e turche, ...

patty65g : RT @GiovanniFanfoni: @Reuters Da quando, a fine dello scorso giugno, è iniziato il ritiro delle truppe USA, una media di 500 persone in fug… - GiovanniFanfoni : @Reuters Da quando, a fine dello scorso giugno, è iniziato il ritiro delle truppe USA, una media di 500 persone in… - antbar12 : RT @LupodiBrughiera: 103/ Nonostante i titoloni dei Media, del tipo 'I Talebani riprendono i potere in #Afghanistan!'. E bla, bla, bla...… - LupodiBrughiera : 103/ Nonostante i titoloni dei Media, del tipo 'I Talebani riprendono i potere in #Afghanistan!'. E bla, bla, bla.… - Beatrix_aka_BM : RT @GiovanniFanfoni: Ora basta! Una campagna #WhereIsMyName chiede che i nomi delle donne afghane siano indicati nei documenti pubblici htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan media Afghanistan, media: 'La Nato ha concluso la missione militare' La Nato ha concluso la sua missione militare in Afghanistan. Lo ha riferito l'agenzia Dpa, citando fonti diplomatiche e militari. Le truppe ancora nel Paese, come quelle statunitensi e turche, resteranno sotto il solo controllo dei loro eserciti ...

Ucciso in Afghanistan il Pulitzer Danish Siddiqui Ucciso in Afghanistan Danish Siddiqui, reporter e fotoreporter di nazionalità indiana, che faceva parte di una ... I suoi lavori erano stati pubblicati dai principali media mondiali. Siddiqui lavorava ...

