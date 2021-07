**Afghanistan: fonti, Nato ha concluso missione militare** (Di venerdì 16 luglio 2021) Bruxelles, 16 lug. (Adnkronos/Dpa) - La Nato ha termiNato dopo circa vent'anni la sua missione militare in Afghanistan. Lo scrive la Dpa citando proprie fonti diplomatiche e militari a Bruxelles. Ciò significa che le truppe straniere ancora presenti in Afghanistan, in gran parte militari americani e turchi, sono sotto il controllo dei loro comandanti nazionali, hanno spiegato le fonti. La Dpa ha quindi appreso che il fatto di non aver comunicato ufficialmente la fine della missione Nato deriva dal fatto che alcuni piani operativi sono ancora formalmente in atto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Bruxelles, 16 lug. (Adnkronos/Dpa) - Laha termidopo circa vent'anni la suamilitare in Afghanistan. Lo scrive la Dpa citando propriediplomatiche e militari a Bruxelles. Ciò significa che le truppe straniere ancora presenti in Afghanistan, in gran parte militari americani e turchi, sono sotto il controllo dei loro comandanti nazionali, hanno spiegato le. La Dpa ha quindi appreso che il fatto di non aver comunicato ufficialmente la fine delladeriva dal fatto che alcuni piani operativi sono ancora formalmente in atto.

