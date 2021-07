Affitti | decorrenza della riduzione dal 25 12 2020

Advertising

Il contributo a fondo perduto per la riduzione deglispetta ai locatori unicamente se la rinegoziazione in diminuzione hapari o successiva al 25 dicembre 2020. Questa è l'interpretazione fornita dell'agenzia delle entrate nel ...... il contratto sipulato deve avere unache non risulti oltre la data del 29 ottobre 2020 ;... anziché al 30%, dell'ammontare complessivo del canone di locazione per glid'azienda o per ...'Affitti dei locali commerciali troppo cari, serve abbassare i canoni'. Economia - Il presidente di Confcommercio Lazio nord Leonardo Tosti propone un accordo tra imprenditori e proprietari d'immobili ...Per quanto riguarda i canoni d’affitto invece notevole il caso di Avellino: se in città perdono 5 punti percentuali, in provincia ne guadagnano 7 portando i costi a 4,60 euro/mq. Il capoluogo in cui s ...