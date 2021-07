Acqua del Torano – Biferno per 700 famiglie di Contrada Pezzapiana FOTO

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una mattinata importante per 700die dintorni che, da oggi, potranno usufruire dell’irrogata dall’acquedotto regionale del. Il frutto del lavoro della Gesesa che, questa mattina, ha provveduto all’attivazione della nuova presa di via Mura della Caccia. Presenti, all’operazione tutte le alte cariche dell’ente, il presidente Domenico Russo e l’Amministratore delegato Salvatore Rubbo. Presente anche il sindaco Mastella al quale è toccato l’onore di girare la chiave e attivare la condotta. “Va detto – ...

Advertising

LuigiBrugnaro : L’acqua è vita, ma può anche causare tragedie. La nostra solidarietà alle popolazioni del cuore dell’Europa che con… - veneziaunica : Aspettando il #RedentoreVenezia2021 ?? ??Da oltre 400anni, Venezia crea una via sull’acqua, un ponte galleggiante pe… - SalernoSal : Piatti del giorno: 1) Berrettini finale a @Wimbledon 2) @richardbranson inaugura i voli turistici spaziali 3) Nan… - isaxhazza : BLU: È uno dei colori che maggiormente ci circonda ogni giorno: è il colore del cielo, dell’acqua, del mare. Trasme… - anteprima24 : ** Acqua del Torano - Biferno per 700 #Famiglie ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua del

Allo spreco è anche imputabile un mare di 250 chilometri cubi dipotabile, nonché una nuvola ... 20% di tutti i danni alla biodiversità e per finire un apporto21% di tutti i rifiuti in ...Il presidente Usa: "Mi mancherai" In zona Euskirchen si è temuto il possibile cedimento di una diga a causa dell'innalzamentofiume Steinbach, in Nordreno - Vestfalia. Ora il livello dell'...Dopo oltre un anno senza musica, l’estate nel cuore del Barocco tornerà ad essere attraversata dalle note di Vespero Musicale, con un programma organizzato dall’Associazione Mozart Italia che sarà ecc ...Dopo oltre un anno senza musica, l’estate nel cuore del Barocco tornerà ad essere attraversata dalle ... Taviani (violoncello), Rossella Giordano (pianoforte) e Carmelo Dell’Acqua (clarinetto), che ...