Abbiamo già distrutto oltre il 20 per cento della foresta amazzonica (Di venerdì 16 luglio 2021) Viene spesso indicata come il polmone del mondo ma, come ci ricorda uno studio su Nature uscito in questi giorni, stiamo facendo di tutto affinché venga smetta di esserlo Nella foresta amazzonica viene attualmente emessa molta più C02 di quanto l’ecosistema del luogo sia in grado di assorbire e smaltire. Questo è uno dei dati L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 16 luglio 2021) Viene spesso indicata come il polmone del mondo ma, come ci ricorda uno studio su Nature uscito in questi giorni, stiamo facendo di tutto affinché venga smetta di esserlo Nellaviene attualmente emessa molta più C02 di quanto l’ecosistema del luogo sia in grado di assorbire e smaltire. Questo è uno dei dati L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CarloCalenda : Vi ricordate quando, nel Conte 1, Salvini e Di Maio dicevano che #Quota100 avrebbe aiutato i giovani, creando posti… - CottarelliCPI : Il governo inglese rischia troppo. Con oltre 35mila contagi al giorno non si riapre tutto. Le ospedalizzazioni sono… - matteosalvinimi : Buongiorno da Maratea, perla della Basilicata sul mar Tirreno. Incontro con gli imprenditori del settore turistico… - GIGI59096412 : @Viviana_Caruso Ma tu non stai bene, Carosella. A parte che esiste la libertà di espressione e l'ironia, in It non… - girasol44247939 : RT @valezuppina: Ciao a tutti?? oggi vi presento una cucciola trovata 2 giorni fa. Ha circa 40 giorni, dolce,buona, umanizzata e diventerà u… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo già Violenza domestica e poliziotti conniventi, le proteste in Grecia "Tutto quello che abbiamo visto, da mezzogiorno di sabato fino all'alba di domenica, ha creato la ... I due si sono presentati con la maglia di un noto sito porno, gestito da personaggi già coinvolti in ...

Risalgono i contagi: rischio zona gialla per alcune regioni ... perché agire quando le ospedalizzazioni sono già aumentate significa agire tardivamente, come è ...Peroni è da anni impegnata in quella che oggi viene definita transizione ecologica e che noi abbiamo ...

Covid e caroselli: “Abbiamo già visto i contagi della semifinale degli Europei, attendiamo l'aumento post vittoria”. VIDEO Reggionline "Tutto quello chevisto, da mezzogiorno di sabato fino all'alba di domenica, ha creato la ... I due si sono presentati con la maglia di un noto sito porno, gestito da personaggicoinvolti in ...... perché agire quando le ospedalizzazioni sonoaumentate significa agire tardivamente, come è ...Peroni è da anni impegnata in quella che oggi viene definita transizione ecologica e che noi...