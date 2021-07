A Torino gli Special Olympics 2025 (Di venerdì 16 luglio 2021) Sarà Torino ad ospitare l’edizione del 2025 dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics. L’assegnazione è avvenuta questa mattina. Gli Special Olympics coinvolgono oltre tremila atleti e altrettanti volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed hanno una media di publico di 300.000 spettatori. Saranno otto le discipline sportive in cui si gareggerà in piste e stadi tra Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato. Mentre le cerimonie di Apertura e Chiusura si terranno allo Stadio Olimpico Grande ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 16 luglio 2021) Saràad ospitare l’edizione deldei Giochi Mondiali Invernali. L’assegnazione è avvenuta questa mattina. Glicoinvolgono oltre tremila atleti e altrettanti volontari, migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media, ospiti, delegati ed hanno una media di publico di 300.000 spettatori. Saranno otto le discipline sportive in cui si gareggerà in piste e stadi tra, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato. Mentre le cerimonie di Apertura e Chiusura si terranno allo Stadio Olimpico Grande ...

