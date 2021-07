A Bergamo non potranno più essere affissi manifesti “volgari e sessisti” (Di venerdì 16 luglio 2021) Un importante documento è stato approvato nel corso della Giunta comunale di Bergamo di giovedì 15 luglio. Si tratta della modifica al regolamento ‘Regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria’. “Abbiamo dato mandato all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che da anni opera in Italia con lo scopo di affermare una comunicazione commerciale sempre più onesta, veritiera e corretta, di applicare un codice di autodisciplina della comunicazione commerciale al fine di impedire, tra le altre cose, comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Un importante documento è stato approvato nel corso della Giunta comunale didi giovedì 15 luglio. Si tratta della modifica al regolamento ‘Regolamento di istituzione e applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria’. “Abbiamo dato mandato all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che da anni opera in Italia con lo scopo di affermare una comunicazione commerciale sempre più onesta, veritiera e corretta, di applicare un codice di autodisciplina della comunicazione commerciale al fine di impedire, tra le altre cose, comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di ...

dasgrindare : comunque non per dire ma la mia foto profilo è stata scattata nei cessi del mc di Bergamo mentre la mia amica si pu… - ricatti88 : RT @PinkoNetwork: @LucaFerrero77 apre il culo della dolce Chantilly A @ChantillyDoll non basta la scopata in parcheggio pieno di macchine… - monaIeeknow : @bakuwang sinceramente non vedo l'ora, spero riusciremo ad organizzarci il prima possibile e ci giriamo anche tutta… - justlikeyea : RT @Kotoletta_: Io ogni volta che conosco una ragazza che non è di Bergamo e mi chiede in quali casi si usa il pota #lesbiansquad https://t… - tex973 : RT @la_bongia: Anche voi a Bergamo quando l'anguria non ha gusto dite 'Pari cucuzza'? Risp sul mio -