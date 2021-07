300mila napoletani non si sono prenotati per il vaccino

(Di venerdì 16 luglio 2021) La Stampa lancia l’allarme sui vaccini: ormai si fanno solo seconde dosi. Una tendenza in atto da giorni, dal 21 giugno, secondo i dati della Fondazione Gimbe. “Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, siamo passati dai quasi 3 milioni di prime dosi della settimana 7-13 giugno (74% del totale delle iniezioni) alle poco più di 800mila della settimana 5-11 luglio (22% del totale), con un calo del 73%. E questa settimana sta andando allo stesso modo. Un mese fa avevamo 400mila nuovi vaccinati ogni giorno, orastabilmente sotto quota 100mila”. Un crollo per certi versi fisiologico, scrive il quotidiano, legato all’inevitabile aumento dei richiami, dato che in ...

Mancano all'appellocittadini in fascia d'eta' superiore a 12 anni , invito ida 30 a 59 anni a vaccinarsi. Abbiamo sempre un 15 - 20 per cento che non intende vaccinarsi e può ...Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, ha lanciato un appello ai cittadini di Napoli ad aderire alla vaccinazione per raggiungere l'...Sono 120 le persone che hanno rifiutato del tutto il vaccino anti-Covid19 a Napoli. Contattate telefonicamente dall’Asl Napoli 1 Centro hanno ribadito la loro contrarietà alla somministrazione. Si tra ...ROMA. I mmaginate dieci italiani che entrano in un centro vaccinale anti-Covid. E ora considerate che per otto di loro non è la prima volta, ci sono già stati qualche settimana ...