1,7 milioni per la litoranea di Macchia: approvato il progetto esecutivo. Sarà realizzato anche un percorso ciclabile (Di venerdì 16 luglio 2021) 'Abbiamo approvato il progetto esecutivo e saranno celermente cantierizzati 1 milione e 700 mila euro di interventi infrastrutturali per interconnettere strategicamente tutto il territorio di Monte ...

CarloCalenda : La propaganda della sindaca Raggi è tipo circo Barnum. I soldi per i tram li ha stanziati il Governo 3 anni fa e il… - RobertoBurioni : Sono numeri tragicamente bassi. Considerando che per essere protetti dalle varianti ci vuole la vaccinazione comple… - angelomangiante : L'arrivo di un centravanti esperto come #Giroud, il ritorno #BrahimDiaz e fatta per l'acquisto del difensore del Mo… - franIII13 : RT @ImolaOggi: Istat: 5,6 milioni di Italiani in povertà assoluta. Lamorgese stanzia 44 milioni di euro per i migranti. - SomaroBiancone1 : @GiovaAlbanese Ramsay non lo scambiano per Pogba + conguaglio di 80 milioni? -

Ultime Notizie dalla rete : milioni per L'Uttar Pradesh propone misure per limitare a due i figli per coppia In India sta pensando di affrontarlo l'Uttar Pradesh che, con 220 milioni di abitanti, è lo stato ...legislativa dello stato ha preparato la bozza di un disegno di legge che contiene misure per ...

Ritorno all'estate 2020: l'epidemia si espande nonostante i vaccini A oggi, il sito del governo registra quasi 60 milioni di somministrazioni, ma le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 47,76 per cento della popolazione over 12. Ben lontano da ...

2,7 milioni per abbattere le bollette dell'acqua: approvato il bilancio di Gaia lagazzettadiviareggio.it Calciomercato Torino, Belotti ‘costretto’ a firmare: ingaggio da top player I dettagli. Mercato Torino, rinnovo Belotti: cifre da top player. Il Torino vuole il rinnovo di Belotti e prepara la super offerta per blindarlo sul mercato. Belotti potrebbe firmare il rinnovo con il ...

Petrolio, equilibrio delicato domanda-offerta Dopo la lunga fase della pandemia, che ha congelato i consumi per circa 18 mesi favorendo di fatto i titoli anticiclici, sembra arrivato il momento della ripresa. Così, tutti ...

