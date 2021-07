XXV Premio Fair Play Menarini nel ricordo di Pablito (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 14 le personalità di spicco del mondo dello sport che l’1 settembre, a Castiglion Fiorentino, verranno insignite del prestigioso riconoscimento. A Marco Tardelli e Hans-Peter Mueller verrà consegnato il Premio “modello per i giovani – Premio Speciale Paolo Rossi”, intitolato alla memoria del centravanti campione del mondo recentemente scomparso. spf/glb/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 14 le personalità di spicco del mondo dello sport che l’1 settembre, a Castiglion Fiorentino, verranno insignite del prestigioso riconoscimento. A Marco Tardelli e Hans-Peter Mueller verrà consegnato il“modello per i giovani –Speciale Paolo Rossi”, intitolato alla memoria del centravanti campione del mondo recentemente scomparso. spf/glb/gtr su Il Corriere della Città.

