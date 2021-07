WRC | vola Toyota nella prima PS del Rally Estonia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Il2021 si è aperto con la PS disputata a Tartu (Km 1.64).breve speciale disputatacittadina baltica, il più veloce è stato Kalle Rovanpera alnte dellaYaris WRC. Il giovane finlandese ha fermato i cronometri sul 1’42”8, percorrendo la prova ad una media di 57.8. Alle sue spalle L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Ancora lui, ancora Ogier . Il francese della Toyoya ha messo il suo sigillo anche sul Safari Rally , competizione rientrante nel giro delche conserva solo il nome della mitica gara kenyota. Il sette volte campione del mondo, forte di un'esperienza nettamente superiore a quella dei rivali, ha interpretato al meglio la gara africana, ...(agg Michela Colombo) DIRETTA RALLY KENYA 2021/video streaming tv: Neuville è sempre primo OGIERIN TESTA Verso il gran finale della diretta del Rally del Kenya 2021: solo pochi minuti fa ...WRC 10 si mostra in un nuovo trailer con Sébastien Loeb. Nacon e KT Racing festeggiano i 50 anni del mondiale con una edizione speciale.La notizia era nell’aria, ma per ora i fan di Sebastien Ogier possono stare tranquilli. Per il sette volte campione del mondo il 2021 sarà l’ultima stagione completa nel WRC. Non si parla di ritiro al ...