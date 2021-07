Whirlpool, lavoratori bloccano partenze a Capodichino: protesta subito rientrata (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Blitz di protesta dei lavoratori Whirlpool all’aeroporto di Capodichino. Gli operai dello stabilimento di via Argine da alcuni minuti stanno bloccando il percorso di accesso alle partenze nello scalo partenopeo, impedendo ai viaggiatori di espletare le operazioni di imbarco. I lavoratori espongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale che ieri ha annunciato il via alle procedure di licenziamento collettivo per i 320 lavoratori della Whirlpool di via Argine. AGGIORNAMENTO – I ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Blitz dideiall’aeroporto di. Gli operai dello stabilimento di via Argine da alcuni minuti stanno bloccando il percorso di accesso allenello scalo partenopeo, impedendo ai viaggiatori di espletare le operazioni di imbarco. Iespongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale che ieri ha annunciato il via alle procedure di licenziamento collettivo per i 320delladi via Argine. AGGIORNAMENTO – I ...

