Whatsapp, in arrivo nuova funzione: video e foto scompariranno una volta visualizzati (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli sviluppatori di Whatsapp stanno lavorando per introdurre una nuova funzione. Di recente l’azienda ha presentato un nuovo aggiornamento ai beta tester iOS e Android che consente loro di inviare messaggi con foto e video che scompaiono dopo essere stati visualizzati. Una funzione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli sviluppatori distanno lavorando per introdurre una. Di recente l’azienda ha presentato un nuovo aggiornamento ai beta tester iOS e Android che consente loro di inviare messaggi conche scompaiono dopo essere stati. UnaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

