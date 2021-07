Walter Nudo fatto fuori dalla televisione, il suo appello: “Rimasto senza spazi” (Di giovedì 15 luglio 2021) Walter Nudo vuole tornare a fare televisione Dopo aver conquistato la vittoria al Grande Fratello Vip Walter Nudo di sua spontanea volontà ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione. Un mondo in cui l’attore non sentiva più a suo agio. Tuttavia, a distanza di qualche anno l’ex protagonista della fiction Carabinieri e vincitore de L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 luglio 2021)vuole tornare a fareDopo aver conquistato la vittoria al Grande Fratello Vipdi sua spontanea volontà ha deciso di allontanarsi dal mondo della. Un mondo in cui l’attore non sentiva più a suo agio. Tuttavia, a distanza di qualche anno l’ex protagonista della fiction Carabinieri e vincitore de L'articolo proviene da KontroKultura.

