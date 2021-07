“Volume della tv troppo alto” Tragedia in famiglia | 50enne uccide il padre dopo una lite

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 luglio 2021) Follia nella serata di ieri mercoledì 14 luglio a Ostiglia, comune in provincia di Mantova. Un uomo di 50 anni, Lorenzo Prandi, ha ucciso con quattro coltellate al torace il papà, il 75enne Mario Prandi. Il motivo di tale assurdo gesto fa raggelare il sangue: la ragione per cui i due hanno litigato è stato “iltv”. Questa almeno la spiegazione data dall’uomo ai carabinieri che lo hanno arrestato. L’omicidio è avvenuto tra le 23 e 30 e le 24 nella notte tra mercoledì e giovedì in un appartamento del condominio Primavera al numero 9 di via Cristoforo Colombo. Sono stati i carabinieri delle ...