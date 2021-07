VinciCasa oggi 15 luglio 2021 | i numeri vincenti estratti stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 luglio 2021)15. EstrazioneVinci Casa: torna puntuale anche, giovedì 15, l’appuntamento con idella combinazione vincente, in diretta liveper il concorso giornaliero. Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni diin diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Million Day e del Simbolotto: il primo è il ...