VIDEO | Il NAPOLI è arrivato a DIMARO! L'accoglienza dei tifosi (Di giovedì 15 luglio 2021) Il NAPOLI è arrivato all'hotel Rosatti di Dimaro. Gli azzurri sono stati accolti dai tifosi all'esterno dell'albergo. I più acclamati Spalletti e Koulibaly che si è fermato a firmare degli autografi. #NAPOLI #dimaro #sscNAPOLI #forzaNAPOLI Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilall'hotel Rosatti di Dimaro. Gli azzurri sono stati accolti daiall'esterno dell'albergo. I più acclamati Spalletti e Koulibaly che si è fermato a firmare degli autografi. ##dimaro #ssc#forza

Advertising

Radio1Rai : ??Licenziamento collettivo #Whirlpool Napoli: “L’azienda sta violando un accordo firmato nel 2018 in sede istituzion… - Radio1Rai : ??#Whirlpool di Napoli Dura reazione dei sindacati all’annuncio del licenziamento collettivo. #Draghi ha incontrato… - poliziadistato : #11luglio A Lago (SA) #Digos Napoli e #DCPP arrestano uomo per #terrorismo. Aveva combattuto in Siria per #Isis nel… - cn1926it : VIDEO Il #Napoli è a Dimaro: l’arrivo degli azzurri all’hotel Rosatti - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli, l’arrivo degli azzurri a Dimaro @sscnapoli -